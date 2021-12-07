/664928/كأس-العرب-مرور-35-دقيقة-بتقدم-الجزائر-على-مصر--بهدف-نظيف

مرت 35 دقيقة من مباراة مصر أمام الجزائر بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر منتخب مصر بشكل مميز في أول دقائق اللقاء، حتى بادله الجزائر بعض الهجمات، وتمكن محمد أمين توغاي الهدف الأول للأخضر الجزائري، مع مطلع الدقيقة 19 بعد خطأ من أحمد فتوح لاعب منتخب مصر، لتغالط محمد الشناوي حارس منتخب مصر.

هدف الجزائر بخطأ في التعامل مع الكرة من جانب احمد فتوح ليتأخر منتخب #مصر في النتيجة

https://t.co/uzE6AX9TRT — عــادل هيـبـة (@Adel_Hypa) December 7, 2021

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

رايس مبولحي، سفيان بن دبكة، حسين بن عيادة، ياسين إبراهيم، إلياس شتي، يوسف بلايلي، محمد الأمين توقاي، طيب مزياني، عبد القادر بدران، بغداد بونجاح، زكرياء دراوي.

وفيما يلي التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لمواجهة الجزائر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن اشرف، حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين فيصل، مروان حمدي، محمد شريف

وعاد حمدي فتحي للتشكيلة الأساسية من جديد وذلك بعد الغياب عن المباراة الماضية للفراعنة بسبب الغصابة، فيما عاد محمد شريف للتشكيلة الرئيسية، وغياب محمد مجدي أفشة.

تاريخ مواجهات مصر والجزائر

خاض المنتخبي المباراة رقم 29 حيث سبق وأن التقيا سويا في 28 مباراة ، بواقع 7 لقاءات في تصفيات كأس العالم ، بجانب 5 مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا ، فضلاً عن 4 مواجهات ضمن تصفيات أمم أفريقيا ، ومباراتين في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية ، بجانب مباراة وحيدة في دورة الألعاب الأفريقية ، واخري في دورة البحر المتوسط ، فضلاً عن 8 مباريات ودية.

ويتفوق المنتخب الجزائري علي نظيرة المصري ، حيث فاز منتخب الجزائر في 11 مواجهة ، مقابل 8 انتصارات للفراعنة ، في حين حسم التعادل 9 مواجهات بينهما.

في حين يتفوق المنتخب المصري علي نظيرة الجزائري في نسبة التهديف ، حيث سجل لاعبو الفراعنة 35 هدفا ، فيما سجل منتخب الجزائر 33 هدفا.

وكانت أول مواجهة بين منتخبا مصر والجزائر في عام 1970 وبالتحديد في تصفيات أمم أفريقيا ، وحقق فيها المنتخب المصري الفوز بهدف