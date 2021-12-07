العدل والاتصالات تطلقان منصة التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤية مصر 2030، نحو تطبيق التحول الرقمى فى مؤسسات الدولة، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وصرح وزير العدل فى كلمته، بأن مصر تسعى بوعى وإدراك وقيادة رشيدة من رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة، تبلورت فى التوجيه الرئاسى بدخول مصر مجال التحول الرقمى لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء.

وأكد وزير العدل أن وزارة العدل تحت مظلة ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء، وضعت نصب عينها منذ اليوم الأول وسعت إلى تحقيقه على كافة الأصعدة والقطاعات، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضى وتيسير إجراءاته على المتقاضين.

وأشار إلى أن ثمرة النجاح كانت حصاد العمل المشترك مع وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية وشركتى ميكروسوفت ولينك المتخصصتين فى هذا المجال.

وأشار الوزير فى حديثه إلى أن مشروع التقاضى الإلكترونى نواة لتعميم إجراءات التقاضى عن بعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة فى تحقيق العدالة الناجزة، مثمنا فى هذا الصدد الدور العظيم لوزارة الاتصالات فى توفير الدعم اللوجيستى اللازم لإتمامه.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى وزارة المالية على دورها البناء فى إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالى، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط فى التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.

وفى ختام كلمته عبر الوزير عن إن حرص وزارة العدل على أن تكون فاعلا فى منظومة التحول الرقمى، لم يتوقف عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضى عن بعد، بما يتضمنه من رفع الدعوى إلكترونيا والتداعى أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائى الصادر فيها، بل نصبو فى المرحلة القادمة إلى إكمال هذه المنظومة باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونيا وغيرها من المشروعات التى تعكف عليها الوزارة بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية.

وفى كلمته صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات فى خدمة العدالة وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المنصة ستسهم فى إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقى، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية، مشيرا الى ان هذا الاطلاق يأتى تكريسا للتوجه الاستراتيجى للدولة للحاق بركب التطور من خلال تبنى التكنولوجيات الرقمية فى تقديم الخدمات للتيسير على المواطنين.

واستعرض أوجه التعاون المشترك بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها.

وأوضح الجهود المبذولة لإطلاق المنصة، والتى شملت البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية فى ديسمبر الماضى؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم.

كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين الكترونيا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات، وكذلك تم الانتهاء من دورات العمل حتى درجة الاستئناف، فضلا عن توريد الأجهزة الخاصة بالمحاكم، وتوفير شبكة انترنت آمنة للمحاكم.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بتقديم أوراق الدعاوى إلكترونيا، وإتاحة الخدمة الخاصة بالتقاضى عبر شبكة الانترنت، بالإضافة إلى توفير الربط مع مجمع الوثائق المؤمنة.

ومن جانبها ألمحت المهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت إلى أن النتائج الإيجابية للإطلاق لمنصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية تتمثل فى تسريع إجراءات التقاضى بأعلى معايير الأمان والشفافية بما يساهم فى جذب الاستثمار وتحسين بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

كما صرح المهندس هشام البيه رئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلوبمنت بأن منصة التقاضى الالكترونى قصة نجاح ملهمة يرجع فضلها لروح التعاون الفريدة من السادة القضاة فى المحاكم الاقتصادية، ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط وشركة مايكروسوفت، وتوجه بالتهنئة إلى وزارة العدل على هذا الإنجاز الذى يعد نقطة انطلاق حيوية فى خارطة التحول الرقمى.