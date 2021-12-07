غيوم ورياح خفيفة.. الطقس السيئ على أعتاب المنوفية

جدة - نرمين السيد - وقد أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات باستياء الحالة الجوية خلال يومى الثلاثاء والأربعاء، وأنه قد تنتشر عاصفة ترابية فى البلاد، وأعلنت محافظة المنوفية رفع جاهزيتها لمواجهة التقلبات الجوية المنتظرة.
من جانبه أعلن إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه قد أجرى اجتماعا موسعا مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاستعدادات النهائية، للتأكد من رفع حالة الطوارئ من قبل القطاعات المختلفة، لمواجهة الأمطار وتغيرات الجو خلال فصل الشتاء، وسرعة التعامل بالخطة الملائمة لمجابهة السيول والأمطار حال وقوعها.
ووجه أبو ليمون كافة الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات برفع حالة الاستعداد لمواجهة الشتاء والتعامل الفورى مع أية تغييرات مناخية قد تطرأ على البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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