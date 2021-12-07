الصحة: الدراسات تشير إلى أن تأثير متحور أوميكرون ليس بالشدة التى نتخوف منها

جدة - نرمين السيد - وأشار عبدالغفار - خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، إلى تواصل فتح أكبر قدر من مراكز التطعيم باللقاحات فى مختلف المحافظات للتيسير على المواطنين، مضيفا: "نستهدف الوصول إلى تلقيح أكثر من 40% من السكان بنهاية العام الحالى".
وبين أن تلقى اللقاح داخل محطات المترو والمولات وأماكن التجمعات لا يشترط التسجيل المسبق على موقع الوزارة.
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