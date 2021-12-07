بعد انتهاء الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الجزائر وخروج أيمن أشرف وحجازي للإصابة

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام الجزائر ، بتأخر الفراعنة بهدف دون رد أحرزه محمد توجاي في الدقيقة 19 في المباراة المقامة ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدور المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.

بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من :محمد الشناوى -أحمد حجازى -محمود الونش - أكرم توفيق -أحمد فتوح - أيمن أشرف - عمرو السولية -حمدي فتحي -حسين فيصل - محمد شريف -مروان حمدي.

وجاءت قائمة بدلاء المنتخب كالتالي : محمد صبحي ١٦ ،محمود جاد ٢٣ ،أحمد ياسين ٢ ، عمر كمال ٣ ،مروان داوود ٦ ،أحمد رفعت ٧ ،مصطفي فتحي ٨ ، مهند لاشين ١٧ ، محمد عبد المنعم ١٨ ، أسامة فيصل ١٩ ،أحمد سيد زيزو ٢١ ،محمد مجدي أفشة ٢٢.

بدأت مباراة منتخب مصر والجزائر بجس النبض بين الفريقين ، واستمرت الكرة في وسط الملعب دون خطورة على أي من المرميين.

وفي الدقيقة 8 تعرض أيمن أشرف لإصابة تستدعي خروجه ونزول مصطفي فتحي بدلًا منه.

يستمر اللقاء سجال بين لاعبي المنتخبين في وسط الملعب، وفي الدقيقة 12 يضغط منتخب مصر بكامل خطوطه على الجزائر عن طريق حسين فيصل و أكرم توفيق ليقابلها دفاع مستميت من منتخب الجزائر يمنع الفراعنة من الوصول للمرمي، وبعد مرور 15 دقيقة يضغط منتخب الجزائر وينجح دفاع المنتخب المصري في إخراج ضربة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 16 إنذار لأكرم توفيق بعد تدخل مع البلايلي، وفي الدقيقة 17 ضربة حرة مباشرة يلعبها ياسين براهيمي ، يسددها محمد توجاي معلنا عن الهدف الأول للجزائر بعد تسديدة أرضية تصطدم بقدم أحمد فتوح.

يستمر الضغط الجزائري على منتخب مصر عن طريق البلايلي و براهيمي ويصلو لمرمى الشناوي دون ترجمة لأهداف، وفي الدقيقة 23 تسديدة قوية من عمرو السولية تخرج فوق عارضة ريس مبولحي حارسي الجزائر.

يواصل منتخب الجزائر الضغط بعد إحراز الهدف يقابلها دفاع من منتخب مصر، وفي الدقيقة 28 يخرج أحمد حجازي للإصابة وينزل بدلاً منه أحمد ياسين.

يضغط لاعبو منتخب مصر على مرمى الجزائر ويصلو أكثر من مرة داخل منطقة الجزاء دون ترجمة لأهداف، وفي الدقيقة 38 إنذار لحمدي فتحي بعد تدخل مع البلايلي.

وفي الدقيقة 40 إنذار ليوسف البلايلي لاعب الجزائر بعد تدخل مع أكرم توفيق، يتوقف اللقاء بعد إصابة بغداد بونجاح مهاجم الجزائر.

يضغط لاعبو منتخب مصر، عن طريق مصطفى فتحي دون خطورة على مرمى الجزائر بعد إحتساب الحكم لـ5 دقائق وقت بدل من ضائع ، لكن دون ترجمة لأهداف لينتهي الشوط بتقدم الجزائر 1 / 0 على منتخب مصر.

ينتظر منتخب الأردن الفائز من مباراة منتخب مصر و الجزائر ، في دور الـ8 لبطولة كأس العرب ، بينما يواجه الخاسر من مباراة مصر و الجزائر نظيره المغربي ، بعد إحتلال منتخب المغرب قمة المجموعة الثالثة ، و الأردن في المركز الثاني.

واحتل منتخب المغرب قمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ثم الأردن 6 نقاط ، بينما ودع منتخب السعودية وفلسطين المجموعة بعد إحتلالهم المركز الثالث و الرابع بنقطة واحدة.

ويتساوى منتخبا مصر والجزائر في عدد النقاط ( 6 لكل منهما ) من الفوز على منتخبي لبنان والسودان، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة)، كما يتساويان في بند اللعب النظيف الذي تلجأ إليه اللائحة في هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 انذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة انذارين للاعب واحد في مباراة.