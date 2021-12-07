بعد 60 دقيقة لعب .. عمرو السولية يتعادل لمنتخب مصر أمام الجزائر بضربة جزاء

نجح عمرو السولية في التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 59 أمام الجزائر بهدف من ضربة جزاء في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من :محمد الشناوى -أحمد حجازى -محمود الونش - أكرم توفيق -أحمد فتوح - أيمن أشرف - عمرو السولية -حمدي فتحي -حسين فيصل - محمد شريف -مروان حمدي.

وجاءت قائمة بدلاء المنتخب كالتالي : محمد صبحي ١٦ ،محمود جاد ٢٣ ،أحمد ياسين ٢ ، عمر كمال ٣ ،مروان داوود ٦ ،أحمد رفعت ٧ ،مصطفي فتحي ٨ ، مهند لاشين ١٧ ، محمد عبد المنعم ١٨ ، أسامة فيصل ١٩ ،أحمد سيد زيزو ٢١ ،محمد مجدي أفشة ٢٢.

مع بداية الشوط الثاني يبدأ منتخب الجزائر بكرة هجومية عن طريق يوسف البلايلي الذى يصل لمنطقة جزاء المنتخب ويسددها قوية تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

ويدفع كارلوس كيروش بتغييره الثالث بخروج مروان حمدي وينزل بدلاً منه مهند لاشين.

وفي الدقيقة 48 ضربة حرة مباشرة للجزائر يسددها ياسين براهيمي تخرج بجوار القائم الأيمن.

يهدأ اللقاء نسبيا لعدة دقائق ويلجأ منتخب الجزائر للدفاع .

ويضغط لاعبو منتخب مصر على أمل تعديل النتيجة لكن دون وصول لمرمى مبولحي حارس الجزائر.

وفي الدقيقة 58 يحتسب الحكم ضربة جزاء بداعي تدخل عنيف مع عمرو السولية ، ويحصل محمد توجاي على إنذار.

في الدقيقة 59 يحرز عمرو السولية هدف التعادل للمنتخب من ضربة جزاء.

ينتظر منتخب الأردن ،الفائز من مباراة منتخب مصر و الجزائر ، في دور الـ8 لبطولة كأس العرب ، بينما يواجه الخاسر من مباراة مصر و الجزائر نظيره المغربي ، بعد إحتلال منتخب المغرب قمة المجموعة الثالثة ، و الأردن في المركز الثاني.

واحتل منتخب المغرب قمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ثم الأردن 6 نقاط ، بينما ودع منتخب السعودية وفلسطين المجموعة بعد إحتلالهم المركز الثالث و الرابع بنقطة واحدة.

ويتساوى منتخبا مصر والجزائر في عدد النقاط ( 6 لكل منهما ) من الفوز على منتخبي لبنان والسودان، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة)، كما يتساويان في بند اللعب النظيف الذي تلجأ إليه اللائحة في هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 انذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة انذارين للاعب واحد في مباراة.