هذه المحافظات تحسم موقفها بشأن تعطيل الدراسة بسبب سوء حالة الطقس

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محمد سياف - ابو ظبي - حسمت محافظة القاهرة موقف المحافظة بشأن قرار تعطيل الدراسة بسبب موجة الطقس السيئ والذي اتخذته من قبل محافظتي مطروح والاسكندرية، حيث أعلنت محافظة القاهرة بأن يوم الاربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، هو يوم دراسة طبيعي في المدارس، وأنه لا توجد أي نية لتعطيل الدراسة في المدارس أو الجامعات على مستوى المحافظة بسبب موجة الطقس السيئ الذي أعلنت عنها هيئة الارصاد الجوية المصرية والتي أعلنت عن تعرض مصر لموجة حاله من عدم الاستقرار اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021.

محافظات تحسم موقفها بشأن تعطيل الدراسة بسبب سوء حالة الطقس

واشارت محافظة القاهرة بأنه رداً على الشائعات التي تداولتها عدد من المواقع الالكترونية والاخبارية والتي تضمنت تعطيل الدراسة على مستوي محافظة القاهرة، حيث تم دراسة الأمر من قبل المسئولين عن المحافظة، وتقرر في النهاية أن يكون اليوم الاربعاء هو يوم دراسة عادي في كافة المدارس على مستوي المحافظة.

واضافت المحافظة بأن تأثير موجة الطقس السيئ على محافظة القاهرة، سيكون أقل من مما تعرض له محافظتي الاسكندرية ومطروح وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الاربعاء، حيث سوف تتعرض محافظات الشمال لموجة شديدة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب النشاط الزائد لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي سوف تصل هناك إلى حد العاصفة.

يذكر أن محافظة الاسكندرية قد قررت تعطيل الدراسة بها معلمين وطلاب اليوم الاربعاء في المدارس وجامعة الاسكندرية وذلك بسبب ما تتعرض له المحافظة من موجة شديدة للطقس السيئ على مستوى المحافظة، مع تأجيل امتحان اللغة الانجليزية للصف الرابع إلى يوم الاثنين المقبل.

فيما قررت محافظة مطروح أيضاً تعطيل الدراسة بها معلمين وطلاب مع تأجيل امتحان اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي يوم الأحد المقبل.

وبهذا فيكون محافظة القاهرة قد أسدلت الستار عن الشائعات التي تم تداولها في الساعات الأخيرة بشأن تعطل الدراسة بها، حيث نفت المحافظة ذلك تماما، وأصرت على أن اليوم الاربعاء هو يوم دراسة طبيعي في كافة المدارس.

كذلك فلم تصدر أي محافظة أخرى من محافظات الجمهورية قراراً بتعطيل الدراسة بها سوي محافظتي الاسكندرية ومطروح، حيث أكدت باقي المحافظات على أن اليوم الاربعاء هو يوم دراسة عادي، وفي حالة ما إذا استدعت الظروف ذلك سوف يتم اعلانها.