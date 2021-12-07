«أكَل لحمها حيا»..المؤبد لأب هتك عرض ابنته وتسبب في حملها بمنشأة ناصر

/664929/أكل-لحمها-حياالمؤبد-لأب-هتك-عرض-ابنته-وتسبب-في-حملها-بمنشأة-ناصر

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة منذ قليل، المنعقدة في العباسية ، بالسجن المؤبد لعاطل المتهم بهتك عرض طفلته (16 عامًا)، بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر، صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سليمان وأسامة عبدالرحمن وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي وحسام كمال.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المؤبد لعاطل المتهم بهتك عرض طفلته (16 عامًا)

أمر الأحالة

والجدير بالذكر أيضا ان أمر الإحالة، جاء بقيام المتهم العاطل «أحمد. ف»، بهتك عرض واغتصاب المجني عليها طفلته كرها عنها ممارسا ما له من سُلطة وسلطان عليها، بدافع الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، إذ بيت النية وتفكر بروية وأعد مخططا أنفذه بأن استدرج المجني عليها ابنته إلى غرفة بمحل شقة، بعد تأكده من تمام خلوته، وما إن ظفر بها حتى هددها بالإيذاء وحسر عنها ملابسها وقيد حركتها بيديه وجسم فوقها ملامسا مواطن العفة بجسدها خادشا عاطفة الحياء لديها، حتى أنزل ماء الحياة خارجها متسببا في حملها سفاحا.

تحريات رجال المباحث

وأكدت تحريات رجال المباحث، مع الطفلة المجني عليها، أن والدها انفصل عن والدتها منذ حوالي 5 سنوات، وتقيم معه في المنزل بصحبة جدتها العجوزة، وخلال شهر يوليو من العام المنصرم تعدي عليها والدها المتهم جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من عشرين مرة، وخلال تواجدي بالمنزل دائما.

وفي سياق آخر تفاصيل مفزعة في جريمة قتل زوجته بمنطقة المنيرة بإمبابة، بعد خلافات عائلية بينهما بسبب تعاطي الزوج مخدرات وحشيش، وبسبب رفضها إعطاءه فلوس الشراء المخدرات، وانتهت بصدور قرار النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

خلاقات عائلية بينهما

اقر المتهم أمام رجال المباحث، بـ قتل زوجته الضحية بعد خلافات عائلية بينهما، وكثرة الطلبات، بسبب تعاطي مواد مخدرة وحشيش، وأن المتهم سيد م، اعتدى بالضرب على زوجته بعد توثيقها بالحبال بواسطة عصا وسكين، أمام أطفالهم حتي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها آثر التعدي عليها، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة مكان الجريمة بمنطقة المنيرة بإمبابة لمناظرة جثمان المجنى عليها، وكشفت المناظرة، أن الجثة لسيدة ثلاثنية، وترتدى ملابسها توثيقها بالجبال بها أثار تعذيب.

تشريح الجثة

وترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي قسم إمبابة، لإخطارا يفيد في وجود جثة ربة منزل تدعى أية ج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الجريمة، وأتضح وجود جثة سيدة داخل شقتها بالمنيرة توثيقها بالحبال وبجانبها عصا، قررت النيابة العامة، بتشريح جثمان الضحية وطلبت تقرير الطب الشرعي، لمعرفة ظروف وغموض الوفاة.