/664932/سؤال-برلمانى-للنائبة-مرثا-محروس-بشأن-الرقابة-على-مصحات -تعافى-الإدمان-بعد-جريمة-الإسماعيلية

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب بأنها في إطار رصدها للمشاكل والأزمات في المجتمع المصري عقب حادثة القتل البشعة في محافظة الأسماعيلية وفي اطار استخدام الإدوات البرلمانية توجهت " بسؤال " لوزيرة التضامن الاجتماعي.

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وأكدت على أن سؤالها تضمن الاليات التي يسمح من خلالها للمتعافي بالخروج من المصحة واستكمال العلاج في المجتمع المحيط؟ ومدي رقابة الوزارت المختلفة علي تلك الدور والمصحات؟ و مدي صحة التقارير الصادرة منها ما حقيقة دور تلك المؤسسات في متابعة المريض و ضمان عدم انتكاسته كجزء من منظومة العلاج؟ و هو ما يضع علامة استفهام حول تلك المؤسسات.

ولفتت إلى أنه تم توجية السؤال للوزيرة للإجابة عليه لاسيما ان تكرار جريمة الإسماعيلية واردة في ظل انتشار المخدرات وضعف مصحات العلاج النفسي من الإدمان وتحولها من خدمة راقية الي مجرد مؤسسات لجمع الأموال.

سؤال برلمانى للنائبة مرثا محروس بشأن الرقابة على مصحات تعافى الإدمان بعد جريمة الإسماعيلية