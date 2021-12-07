غدًا .. تعطيل الدراسة فى كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، أن المحافظ جمال نورالدين، قرر تعطيل الدراسة، غداً الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.





وأشار إلى أن التأجيل جاء نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب. وذكرت الهيئة فى تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول امطار غزيرة، وبناء عليه اصدر محافظوا المحافظات الساحلية الشمالية، قرار بغلق المدارس، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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