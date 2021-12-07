صندوق مصر السيادى لـ مساء dmc : تطوير المجمع نقطة فارقة فى التطوير العقارى

جدة - نرمين السيد - قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن مشروع تطوير مجمع التحرير يتضمن إعادة هيكلة وتطوير شامل للبنية التحتية الخاصة بالمبنى، مشيرا إلى أن مخطط تطوير المجمع يعد نقطة فارقة فى التطوير العقارى.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc، أوضح سليمان، أن مجمع التحرير يعد أول مشروع وبداية الطريق لخلق إطار تعاقدى وتسويقى لأصوال مصر التراثية.

وتابع أن جزء من مجمع التحرير سيكون فندقى ليتماشى مع المخطط الاستراتيجى للدولة المصرية الهادف إلى إعادة تأهيل منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية، لجعلها منطقة تراثية مفتوحة تجذب أنواع جديدة من السياحة.

وأكد الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أن التحالف الأمريكى، الذى يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، والذى فاز بتطوير مجمع التحرير سيعمل على توفير خدمة فندقية بشكل جديد ليست متواجدة بمصر، كون الشركات الأمريكية ليس لها تواجد كبير بمصر، مثل الشركات الأوروبية والآسيوية.

وأشار إلى أنه عندما يعاد استخدام مبانى وسط البلد سيصب فى النشاط السياحى والثقافى المستهدف، مشددا على أن تطوير مجمع التحرير له العديد من النتائج الإيجابية على اقتصاد مصر الكلى.

كما تطرق سليمان إلى تطوير بعض المواقع التى تم ضمها للصندوق، مشيرا إلى أن مقر وزارة الداخلية موقع متميز فى وسط البلد.

ولفت إلى وجود مفاوضات جارية لريادة الأعمال ومشغل لجامعة فرنسية تدخل مصر لأول مصر، ومقرها سيكون فى مبانى وزارة الداخلية بوسط البلد.

ولفت "سليمان"، إلى أنه سيتم الإعلان عن بداية تلقى عروض لتطوير أراضى الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن التطوير الذى يطال منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية يهدف إلى زيادة نقط السياحة فى القاهرة.