توقف حركة الملاحة بميناء البرلس غدا لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات برئاسة المحاسب نصر عبدالهادى، إخطارًا يفيد بتوقف حركة الصيد بالبرلس، بناءً على قرار محافظ كفر الشيخ، حفاظا على حياة الصيادين.

وناشد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد خوفًا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانًا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.