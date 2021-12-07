لسوء الأحوال الجوية .. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس غدًا

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قرر إيقاف حركة الملاحة، بداية من صباح الغد، الاربعاء، بميناء البرلس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس والجزيرة الخضراء.

وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، اخطاراً يفيد بتوقف حركة الصيد بالبرلس، بناءً على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حفاظا على حياة الصيادين.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفًا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانًا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.