محمد صلاح يسجل فى تعادل ليفربول مع ميلان 1-1 بالشوط الأول.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى الشوط الأول من مواجهة فريقى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح ومضيفه ميلان الإيطالى، بهدف لكل منهما، في المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.

أحرز فيكايو توموري هدف التقدم لصالح ميلان في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

ونجح النجم المصرى محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 36 من زمن اللقاء.

ليفربول ضد ميلان

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: تسيميكاس - كوناتى - فيليبس – ويليامز

خط الوسط: مورتن - مينامينو – تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - أوريجي - ساديو ماني

تشكيل ميلان ضد ليفربول

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - توموري - رومانيولي – كالولو

خط الوسط: كيسي - تونالي – ميسياس

خط الهجوم: دياز - إبراهيموفيتش – كرونيتش ميلان ضد ليفربول

تعد المواجهة بمثابة تحصيل حاصل لفريق ليفربول الذى تأهل مبكرا بشكل رسمى إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من 5 مباريات محققا العلامة الكاملة، يليه بورتو برصيد 5 نقاط، بينما يأتي ميلان ثالثا برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الرابع.

ويحتاج ميلان للفوز فى هذه المباراة مع تعادل بورتو أمام أتلتيكو مدريد في نفس التوقيت وذلك من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 بدورى الأبطال.

ونجح ليفربول فى التغلب على ميلان فى الذهاب 3-2 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدورى أبطال أوروبا.