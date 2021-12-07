مجموعة مصر.. النيران الصديقة تمنح منتخب لبنان فوز معنوى على السودان

منحت النيران الصديقة منتخب لبنان فوز معنوي على حساب نظيره السودان في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "المدينة التعليمية" ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة 3 ببطولة كأس العرب 2021 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

جاء هدف منتخب لبنان الوحيد عن طريق اللاعب على أبو عشرين في الدقيقة 76 من عمر المباراة بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة تواجد منتخب لبنان في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على حساب السودان وتلقي خسارتين أمام منتخبي مصر والجزائر على التوالي.

بينما تذيل منتخب السودان ترتيب المجموعة الثالثة بسجل خالي من النقاط بعد تلقيه الهزيمة أمام منافسيه بالكامل الجزائر ثم مصر ولبنان أخيراً.

وشهدت المباراة تواجد فاطما سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي حرصت على الالتقاء بمسئولي منتخبي لبنان والسةدان في المقصورة الرئيسية.

لبنان ضد السودان

لبنان ضد السودان

لبنان ضد السودان

لبنان ضد السودان

لبنان ضد السودان

لبنان ضد السودان

لبنان ضد السودان

لبنان ضد السودان