الأرصاد لـ"كلمة أخيرة": ذروة العواصف الترابية وتدني في الرؤية الأفقية غدا حتى الظهيرة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وزيادة في سرعة الرياح المحملة بالأتربة، وصلت لحد العواصف على المناطق الغربية والطرق الصحراوية والسريعة وشهدت تدني في معدلات الرؤية الافقية خلال الساعات الماضية.. هذا ما قالته الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد.

وتوقعت مدير مركز التحاليل والاستشعار عن بعد، في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن تستمر حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد غداً الأربعاء لتشمل معظم مناطق الجمهورية مصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية بسبب الرياح الجنوبية الغربية المصاحبة لحالة عدم الاستقرار والتي تجلب معها كتل هوائية محملة بالأتربة من الصحراء الغربية.

وأوضحت أن تلك التحركات للرياح والأتربة التي تصل لحد العاصفة ستؤدي لارتفاع الأمواج ومستوى المياه على مستوى سطح البحر لارتفاع قد يصل إلى خمسة أمتار وهو ما دفع لاتخاذ قرار إغلاق ميناء وبوغاز إسكندرية، حيث وصلت اليوم ارتفاعات الأمواج لأربعة أمتار ومن المتوقع أن تصل غدا لمستوى خمسة أمتار متوقعة أن تمتد ذات الحالة على كافة المدن المطلة على ساحل البحر الابيض المتوسط قائلة مصحوبة بتساقط الأمطار على السواحل الشمالية في الاسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط والعريش ورفح وستكون أمطار متوسطة الشدة .

ولفتت مدير مركز التحاليل والاستشعار عن بعد، إلى أن مناطق جنوب الدلتا وبعض مناطق القاهرة الكبرى قد تشهد سقوط أمطار خفيفة مساء الغد لكن الفرصة تقل وتصبح ضعيفة جداً بالنسبة للقاهرة الكبرى تحديداً ولا تتجاوز 20% وستكون خفيفة إن حدثت.

وبشأن الاحوال على الصعيد قالت مدير مركز التحاليل والاستشعار عن بعد، إن شمال ووسط الصعيد ستتأثر بالرياح المحملة بالاتربة حيث تؤثر على معظم مناطق الجمهورية لكن الامطار ستكون فرصتها أكبر في السواحل الشمالية فقط ، محددة ذروة العاصفة الترابية غداً بداية من صباح الغد وحتى بعد الظهيرة قائلة : ستكون في الصباح وحتى الظهرية ومع المساء تبدأ الرياح تهدأ وتتحسن الرؤية الأفقية.