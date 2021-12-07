بفارق الإنذارات .. منتخب مصر يتصدر مجموعته بعد التعادل مع الجزائر 1 / 1 ويواجه الأردن

تصدر منتخب مصر مجموعته الرابعة بعد التعادل مع منتخب الجزائر 1 / 1 برصيد 7 نقاط لكل فريق ولكنه تصدر مجموعته بفارق الإنذارات بعد التساوي في الأهداف و النقاط ، حيث حصل منتخب مصر على 6 إنذارات بينما حصل منتخب الجزائر على طردين و 6 إنذارات ، ليتصدر منتخب مصر قمة المجموعة ليواجه منتخب الأردن يوم السبت ، بينما يواجه منتخب الجزائر فريق المغرب.

تقدم محمد توجاي للجزائر فى الدقيقة 19 وتعادل عمرو السولية لمنتخب مصر فى الدقيقة 60 من ضربة جزاء.

بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من :محمد الشناوى -أحمد حجازى -محمود الونش - أكرم توفيق -أحمد فتوح - أيمن أشرف - عمرو السولية -حمدي فتحي -حسين فيصل - محمد شريف -مروان حمدي.

وجاءت قائمة بدلاء المنتخب كالتالي : محمد صبحي ١٦ ،محمود جاد ٢٣ ،أحمد ياسين ٢ ، عمر كمال ٣ ،مروان داوود ٦ ،أحمد رفعت ٧ ،مصطفي فتحي ٨ ، مهند لاشين ١٧ ، محمد عبد المنعم ١٨ ، أسامة فيصل ١٩ ،أحمد سيد زيزو ٢١ ،محمد مجدي أفشة ٢٢.

الشوط الأول

بدأت مباراة منتخب مصر و الجزائر بجس النبض بين الفريقين ، واستمرت الكرة في وسط الملعب دون خطورة على أي من المرميين.

وفي الدقيقة 8 تعرض أيمن أشرف لإصابة تستدعي خروجه ونزول مصطفي فتحي بدلًا منه.

يستمر اللقاء سجال بين لاعبي المنتخبين في وسط الملعب .

وفي الدقيقة 12 يضغط منتخب مصر بكامل خطوطه على الجزائر عن طريق حسين فيصل و أكرم توفيق ليقابلها دفاع مستميت من منتخب الجزائر يمنع الفراعنة من الوصول للمرمي.

وبعد مرور 15 دقيقة يضغط منتخب الجزائر وينجح دفاع المنتخب المصري في إخراج ضربة حرة مباشرة.

الدقيقة 16 إنذار لأكرم توفيق بعد تدخل مع البلايلي .

الدقيقة 17 ضربة حرة مباشرة يلعبها ياسين براهيمي ، يسددها محمد توجاي معلنا عن الهدف الأول للجزائر بعد تسديدة أرضية تصطدم بقدم أحمد فتوح.

يستمر الضغط الجزائري على منتخب مصر عن طريق البلايلي و براهيمي ويصلو لمرمى الشناوي دون ترجمة لأهداف.

وفي الدقيقة 23 تسديدة قوية من عمرو السولية تخرج فوق عارضة ريس مبولحي حارسي الجزائر.

يواصل منتخب الجزائر الضغط بعد إحراز الهدف يقابلها دفاع من منتخب مصر.

وفي الدقيقة 28 يخرج أحمد حجازي للإصابة وينزل بدلاً منه أحمد ياسين.

يضغط لاعبو منتخب مصر على مرمى الجزائر ويصلو أكثر من مرة داخل منطقة الجزاء دون ترجمة لأهداف.

وفي الدقيقة 38 إنذار لحمدي فتحي بعد تدخل مع البلايلي.

وفي الدقيقة 40 إنذار ليوسف البلايلي لاعب الجزائر بعد تدخل مع أكرم توفيق.

يتوقف اللقاء بعد إصابة بغداد بونجاح مهاجم الجزائر.

يضغط لاعبو منتخب مصر، عن طريق مصطفى فتحي دون خطورة على مرمى الجزائر بعد إحتساب الحكم لـ5 دقائق وقت بدل من ضائع ، لكن دون ترجمة لأهداف لينتهي الشوط بتقدم الجزائر 1 / 0 على منتخب مصر.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني يبدأ منتخب الجزائر بكرة هجومية عن طريق يوسف البلايلي الذى يصل لمنطقة جزاء المنتخب ويسددها قوية تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

ويدفع كارلوس كيروش بتغييره الثالث بخروج مروان حمدي وينزل بدلاً منه مهند لاشين.

وفي الدقيقة 48 ضربة حرة مباشرة للجزائر يسددها ياسين براهيمي تخرج بجوار القائم الأيمن.

يهدأ اللقاء نسبيا لعدة دقائق ويلجأ منتخب الجزائر للدفاع .

ويضغط لاعبو منتخب مصر على أمل تعديل النتيجة لكن دون وصول لمرمى مبولحي حارس الجزائر.

وفي الدقيقة 58 يحتسب الحكم ضربة جزاء بداعي تدخل عنيف مع عمرو السولية ، ويحصل محمد توجاي على إنذار.

في الدقيقة 59 يحرز عمرو السولية هدف التعادل للمنتخب من ضربة جزاء.

يستمر اللقاء سجال بين الطرفين و إن كانت السيطرة والاستحواذ أكثر لمنتخب مصر .

في الدقيقة 67 تمريرة بينية تصل لحسين فيصل يفشل في إستلامها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 69 يحصل زكريا دريوي على إنذار بعد تدخل عنيف مع محمد شريف.

في الدقيقة 72 تسديدة قوية من مصطفي فتحي تخرج بجوار القائم الأيمن للجزائر.

في الدقيقة 79 يحصل عمرو السولية على إنذار .

في الدقيقة 80 ضربة ركنية للجزائر تخرج لضربة مرمى.

وفي الدقيقة 81 يدفع كيروش بكلاً من محمود سيد زيزو و عمر كمال على حساب عمرو السولية و محمد شريف.

يعود اللعب وسط الملعب بين الفريقين ويهدأ اللقاء نسبياً.

هجمة عن طريق السوداني لاعب منتخب الجزائر يلعبها عرضية تخرج لضربة مرمى.

يضغط منتخب مصر من وسط الملعب لكن دون خطورة على المرمى.

يحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع.

إنذار في الدقيقة 90+2 للسوداني لاعب منتخب الجزائر.

وفي الدقيقة 90+4 طرد للاعب الجزائر تراوري بعد تدخل عنيف مع مهند لاشين ، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ويتصدر منتخب مصر المجموعة ليواجه الأردن.