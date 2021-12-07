/664939/محافظ-البحيرة-يقرر-تعطيل-الدراسة-غدا-الأربعاء-٨-ديسمبر-بجميع-مدارس-المحافظة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدا الأربعاء ٨ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة وتاجيل امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي بجميع مدارس المحافظة على أن يتم أداء الامتحان يوم الأحد القادم الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١. وتستكمل باقى الإمتحانات صباح الخميس وفق الجدول المعلن .

محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء ٨ ديسمبر بجميع مدارس المحافظة على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات . حيث من المتوقع ان تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة ويتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجة الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة مما تؤدى إلى انخفاض الرؤية قد تصل لحدالعاصفة على المناطق المكشوفه .

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