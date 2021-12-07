/664941/محمد-الشناوي-منتخب-مصر-كبير-ولا-يخشى-أحد-ونسعى-للفوز-بكأس-العرب

أكد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، أنه سعيد بمستوى لاعبي الفراعنة خلال لقاء الجزائر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال صتريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" الجميع داخل منتخب مصر يبحث عن الفوز وتحقيق البطولة، وكنا نبحث عن صدارة المجموعة الثالثة الهامة".

وتابع "لا يهم من يلعب داخل أرض الملعب وكل اللاعبين يريدوا الحصول على البطولة من أجل إسعاد الجماهير المصرية، ولعبنا مباراة قوية أمام الجزائر وكنا نريد الظهور بهذا المستوى".

وواصل "منتخب مصر كبير ولا يخشى أحد، وكنا نريد إسعاد الجماهير خلال المباراة، وقدمنا مستوى يليق بمنتخب مصر خلال مباراة اليوم".

كأس العرب.. مصر تتعادل مع الجزائر وتتأهل على الصدارة بالكروت الصفراء «فيديو»

أنتهت مباراة مباراة مصر أمام الجزائر بالتعادل الإيجابي 1/1 بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

وظهر منتخب مصر بشكل مميز في أول دقائق اللقاء، حتى بادله الجزائر بعض الهجمات، وتمكن محمد أمين توغاي الهدف الأول للأخضر الجزائري، مع مطلع الدقيقة 19 بعد خطأ من أحمد فتوح لاعب منتخب مصر، لتغالط محمد الشناوي حارس منتخب مصر.

وحاول منتخب مصر تعديل النتيجة ولكن دفاعات الجزائر حافظت على شباكها، وأجرى كيروش تبديلات بخروج أحمد حجازي و أيمن أشرف بسبب الإصابة ودخل مصطفى فتحي و أحمد عبد المنعم بدلاً منهم.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء منتخب مصر كثيراً، واصبح الطرف الأفضل في اللقاء، وحاول في العديد من الفرص حتى حصل عمرو السولية على ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 58 وتصدى للكرة وسجل هدف التعادل المستحق.

وبتلك النتيجة يصبح منتخب مصر في المركز الأول بعدما حصل منتخب الجزائر على 4 كروت صفراء وطرد مقابل 3 للفراعنة في قانون اللعب النظيف، ليضرب الفراعنة موعد مع الأردن، بينما تذهب الجزائر في مواجهة صعبة مع المغرب.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

رايس مبولحي، سفيان بن دبكة، حسين بن عيادة، ياسين إبراهيم، إلياس شتي، يوسف بلايلي، محمد الأمين توقاي، طيب مزياني، عبد القادر بدران، بغداد بونجاح، زكرياء دراوي.

وفيما يلي التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لمواجهة الجزائر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن اشرف، حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين فيصل، مروان حمدي، محمد شريف

وعاد حمدي فتحي للتشكيلة الأساسية من جديد وذلك بعد الغياب عن المباراة الماضية للفراعنة بسبب الغصابة، فيما عاد محمد شريف للتشكيلة الرئيسية، وغياب محمد مجدي أفشة.