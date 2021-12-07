/664942/كأس-العرب-تعرف-على-موعد-مباراة-مصر-والأردن

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.

كأس العرب.. مصر تتعادل مع الجزائر وتتأهل على الصدارة بالكروت الصفراء «فيديو»

أنتهت مباراة مباراة مصر أمام الجزائر بالتعادل الإيجابي 1/1 بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

وظهر منتخب مصر بشكل مميز في أول دقائق اللقاء، حتى بادله الجزائر بعض الهجمات، وتمكن محمد أمين توغاي الهدف الأول للأخضر الجزائري، مع مطلع الدقيقة 19 بعد خطأ من أحمد فتوح لاعب منتخب مصر، لتغالط محمد الشناوي حارس منتخب مصر.

وحاول منتخب مصر تعديل النتيجة ولكن دفاعات الجزائر حافظت على شباكها، وأجرى كيروش تبديلات بخروج أحمد حجازي و أيمن أشرف بسبب الإصابة ودخل مصطفى فتحي و أحمد ياسين عبد المنعم بدلاً منهم.

موعد مباراة مصر والأردن

وفي الشوط الثاني تحسن أداء منتخب مصر كثيراً، واصبح الطرف الأفضل في اللقاء، وحاول في العديد من الفرص حتى حصل عمرو السولية على ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 58 وتصدى للكرة وسجل هدف التعادل المستحق.

وأجرى كيروش في الشوط الثاني عدة تغييرات بدخول مهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد وأحمد سيد زيزو بدلاً من مروان حمدي وعمرو السولية ومحمد شريف.

وبتلك النتيجة يصبح منتخب مصر في المركز الأول بعدما حصل منتخب الجزائر على 4 كروت صفراء وطرد مقابل 3 للفراعنة في قانون اللعب النظيف، ليضرب الفراعنة موعد مع الأردن، بينما تذهب الجزائر في مواجهة صعبة مع المغرب.