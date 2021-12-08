محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وتأجيل امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائى بجميع مدارس المحافظة على أن يتم أداء الامتحان يوم الأحد القادم.





ويأتى قرار محافظ البحيرة نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة وتتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجة الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة. ومن المقرر أن تستكمل باقى الامتحانات صباح يوم الخميس وفق الجدول المعلن، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات.

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