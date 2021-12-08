هدى شحاتة .. وداعا عملاقة مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - توفيت العملاقة المصرية هدى شحاتة عبد الجواد، صاحبة أطول قامة فى العالم، والحاصلة على 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، السبت الماضى وذلك عقب معاناتها مع مرض الفشل الكلوى.





وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" رحلتها مع الأرقام القياسية، حيث إنها من محافظة الشرقية، دخلت موسوعة جينيس وحصلت على 3 أرقام قياسية كأكبر عملاقة فى العالم. كان لهدى أخ شقيق دخل نفس الموسوعة كأكبر عملاق فى العالم، وأوضح الفيديوجراف أن خلل فى هرمون النمو أصابها هى وشقيقها فى الصغر تسبب فى ضخامة جسدهما، وأصيبت مؤخرا بفشل فى الكلى وأجرت العديد من جلسات الغسيل.

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