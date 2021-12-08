مساء dmc| عازف احتفالية قادرون باختلاف: لقاء الرئيس السيسى يوم عيد

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أنه لم يكن يعلم أن الموسيقار العالمى عمر خيرت متواجد بالاحتفالية، مشددا على أن كل تركيزه كان فى العزف، وسعد بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "لقاء الرئيس السيسى يوم عيد".

وأضاف أحمد هانى: "تعلمت العزف فى سن 12 عاما، والعزف على البيانو من أصعب أنواع العزف"، مشيرا إلى أنه لأول مرة يغنى فيها فى سن 5 سنوات، وتعلم من إذاعة الشرق الأوسط، كما تعلم من عباقرة الغناء عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.

كما أبدع العازف أحمد هانى وتألق فى عزف مقطوعة موسيقية من لحن "قضية عم أحمد" للموسيقار الكبير عمر خيرت.