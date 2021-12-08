الطفلة ملك محمد: أشكر الرئيس على تحقيق حلمى بالتواجد فى وزارة الثقافة

جدة - نرمين السيد - وجهت الطفلة ملك محمد، إحدى بطلت احتفالية قادرون باختلاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تحقيق حلمها بالتواجد فى وزارة الثقافة ولو ليوم واحد، مؤكدة أن وزيرة الثقافة استقبلتها اليوم، ورحبت بها.





وفى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، أوضحت الطفلة ملك محمد، أنها شعرت بالسعادة الغامرة عندما ركبت الطائرة وشاهدت القاهرة من الأعلى. وتابعت: "حسيت بالسعادة والسرور وأنا طايرة والفخر وحاجات كتير"، مشيرة إلى أنها تريد توعية أصحاب الهمم من القادرون باختلاف بتاريخ مصر والمعالم الأثرية بطريقة بسيطة من أجل استيعابها، وأكدت ملك: "لما أكون وزيرة ناوية إنى أعمل برامج ثقافية تتناول الآثار والتاريخ والأقصر وأسوان بطريقة مبسطة حتى يتمكن قادرون باختلاف فهمها". وأشارت إلى أنها تطلع لتكون وزيرة للأطفال، من أجل تحقيق أحلامهم وأحلام القادرون باختلاف، مشيرة إلى أن هناك أفكار ستطرحها على وزيرة الثقافة خلال اللقاء القادم معها.

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