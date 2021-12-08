زياد عبد السلام: اهتمام الرئيس عبر بـ ذوى القدرات من الظلمات للنور (فيديو)

وأوضح زياد، خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أنه سعيد للغاية وفخور بمشاركته فى احتفالية قادرون باختلاف، مبينا أن الرئيس السيسى كان سببا فى أن يمر من الظلمات إلى النور.
وتابع: "شعور لا يوصف بكل فخر واعتزاز كنت أسعد واحد فى الدنيا.. وأسعد يوم فى حياتى لأنه كان يوم عيد بالنسبة ليا خاصة وإنى لو بصيت ورايا هيكون الأستاذ عمر خيرت وقدامى الرئيس".
وأكد زياد عبد السلام، أن الشيخ الراحل محمد الهلباوى، بعدما اكتشفه ضمه وأشاد به، مشيرا إلى أن بدايته الفنية كانت مع الإنشاد الدينى ومن الغناء والطرب.
وبين أن ما ساهم فى تنمية موهبته الفنية، هو الاستماع إلى كبار الفنانين والقراء عبر إذاعة الشرق الأوسط وإذاعة صوت العرب، منذ أن كان طفلا.
وعن أمنياته، قال زياد عبد السلام، إنه يتمنى لقاء الفنان صابر الرباعى، بالإضافة إلى أن يصبح وزيرا لثقافة مصر بعد 9 سنوات من الآن.
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