لقائدى السيارات.. نصائح لتفادى الحوادث فى الطقس السيىء

جدة - نرمين السيد - مع تحذيرات هيئة الأرصاد من الطقس واحتمالية هطول أمطار فى بعض المحافظات، ووجود أجواء غير مستقرة، لابد من توجيه تحذيرات لسائقى السيارات خاصة على الطريق السريع لعدم وقوع حوادث، ونقدم للقراء نصائح لتفادى الحوادث فى الطقس السىء.





ووجهت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأرصاد نصائح لقائدى السيارات للتعامل مع الطقس السيئ حرصا على سلامتك: 1- التحكم فى عجلة قيادة السيارة بشكل جيد، نظرا لأن الطريق قد يكون زلقًا. 2 - السير بسرعات منخفضة خلال هطول الأمطار، تجنبًا لعدم السيطرة على إطارات السيارة فى الطرق الزلقة. 3 - مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك. 4 - تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، تجنبًا لحدوث انزلاق السيارة فى أى اتجاه مما يسبب الضرر، والتصادم مع سيارات أخرى. 5 - عدم التسرع والسير عكس الاتجاه أو الانشغال عن الطريق وعدم التركيز. 6 - استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

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