ميدو:  مروان حمدي لا يصلح أن يكون مهاجم منتخب مصر الأساسي حالياً

/664945/ميدو- مروان-حمدي-لا-يصلح-أن-يكون-مهاجم-منتخب-مصر-الأساسي-حاليا

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وبعض الفرق الأوروبية، حول لقاء مصر أمام الجزائر الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تلفيزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": " مروان حمدي مينفعش يلعب مع منتخب مصر اساسي حاليًا، الشوط الأول بنلعب بدون مهاجم".

وأضاف: " كيروش من المدربين القلائل اللي بيبصوا لمصلحتهم ولمصلحة اللاعيبة اللي تخدم طريقة لعبه دون التمييز بين اللاعبين والانحياز للاعبي قطبي الكرة المصرية مثل الكثير من المدربين".

وأكمل: " السولية شاط ضربة الجزاء وحش جدًا، وكانت ممكن تتصد، ولأن الروح كويسة بين اللاعبين وفيه لاعيبة بتجتهد وتقاتل وتخلص وعلشان كدة التوفيق بيبقى معاك والكورة دخلت، وممكن في ظروف تانية نفس ضربة الجزاء تتصد".

وأردف: " اشراك كيروش لمروان حمدي في الهجوم، ومحمد شريف جناح، ضمن أخطاء المدرب، ولكن يُحسب له منح الفرصة للاعبين شباب لاكتساب الخبرات".

كأس العرب: تعرف على موعد مباراة مصر والأردن

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.

كأس العرب.. مصر تتعادل مع الجزائر وتتأهل على الصدارة بالكروت الصفراء «فيديو»

أنتهت مباراة مباراة مصر أمام الجزائر بالتعادل الإيجابي 1/1 بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

وظهر منتخب مصر بشكل مميز في أول دقائق اللقاء، حتى بادله الجزائر بعض الهجمات، وتمكن محمد أمين توغاي الهدف الأول للأخضر الجزائري، مع مطلع الدقيقة 19 بعد خطأ من أحمد فتوح لاعب منتخب مصر، لتغالط محمد الشناوي حارس منتخب مصر.

وحاول منتخب مصر تعديل النتيجة ولكن دفاعات الجزائر حافظت على شباكها، وأجرى كيروش تبديلات بخروج أحمد حجازي و أيمن أشرف بسبب الإصابة ودخل مصطفى فتحي و أحمد ياسين عبد المنعم بدلاً منهم.