/664946/ليفربول-يضرب-ميلان-بثنائية-في-دوري-أبطال-أوروبا-صلاح-يسجل-فيديو

حقق ليفربول الفوز على نظيره ميلان بنتيجة 2/1 عى ملعب "سان سيرو" ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر ليفربول بشكل مميز خلال مجريات اللقاء وكان هو الفريق الأكثر خطورة، بينما لم يظهر ميلان بشكل جيد خلال اللقاء بالرغم من إقامة اللقاء بملعبهم ووسط جماهيرهم.

وتألق النجم المصري محمد صلاح خلال اللقاء وأستطاع أن يسجل هدف مميز في الدقيقة 36، بينما أحرز أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل فيكايو توموري هدف ميلان الوحيد بالدقيقة 29.

دوري ابطال اوربا : ميلان 1 - 1 ليفربول | هدف محمد صلاح



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https://t.co/TnT7xC86AQ — السبت الممتاز (@cafcl_4) December 7, 2021

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 18 متأهلاً كمركز أول من المجموعة، بينما أحتل ميلان المركز الرابع برصيد 4 نقاط مودعاً البطولة بهم.

هدف صلاح في ميلان اليوم pic.twitter.com/o15EnNoiMj — Reda Abdu (@RedaAbdu8) December 7, 2021

تشكيل ليفربول لمباراة ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ويليامز، فيليبس، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس

خط الوسط: مورتن، أليكس شامبرلين، مينامينو

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي

محمد صلاح ينقذ ليفربول من فخ وولفرهامبتون ويمنحهم صدارة الدوري الإنجليزي

أنقذ محمد صلاح فريقة ليفربول من فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في تحقيق فوزاً هاماً.

وتمكن الريدز أن يحقق الفوز بهدف نظيف على حساب وولفرهامبتون، وذلك عن طريق ديفوك أوريجي، والذي سجل هدف الفوز مع مطلع الدقيقة 95.

وكانت بداية الهدف عن طريق محمد صلاح الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون، وقام بصناعة الكرة لديفوك أوريجي أمام المرمى ليسجل هدفاً غالياً، جلب للفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد هذه المباراة ظل محمد صلاح في صدارة الهدافين للدوري الإنجليزي، بجانب تواجده كأكثر لاعب قام بصناعة الأهداف، لواصل النجم المصري تألقه في مساعدة فريقة من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلاً سقوط تشيلسي أمام وست هام ظهر اليوم في ديربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.