البابا لـ وفد البرلمان الأوروبى: الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط له جذور

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مساء أمس الثلاثاء، وفدا من البرلمان الأوروبي، برئاسة Thierry Mariani، عضو البرلمان، ووزير المواصلات الفرنسي السابق.





وناقش البابا مع وفد البرلمان الأوروبى الأوضاع الحالية في مصر والمشكلات التي تواجه الدول الأروبية من جراء الهجرة غير الشرعية. وحذر البابا من تهجير وإفراغ منطقة الشرق الأوسط من المسيحيين، مؤكدًا على أن الوجود المسيحى فى المنطقة "أصيل" حيث إن جذورهم ممتدة منذ القرون الأولى.

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