محلية النواب تناقش طلب النائب محمد الكومي حول إقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام للمواطنين بعين شمس...اليوم

/664903/محلية-النواب-تناقش-طلب-النائب-محمد-الكومي-حول-إقامة-مشروعات-خدمية-ذات-نفع-عام-للمواطنين-بعين-شمساليوم

تناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة عدد من طلبات الاحاطة والمناقشات العامة،اليوم الأربعاء، حيث يتم مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الكومي، بشأن استغلال الأرض الكائنة : شمس - محافظة القاهرة – بالحوضين رقمي (5)، (7) منطقة مارك ليفي في إقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام للمواطنين، وخاصة المدارس، وذلك لارتفاع الكثافة الطلابية بالحي فضلاً عن حمايتهما من التعدي عليها.

دوت الخليج اجتماع لجنة العلاقات الخارجية مع وفد البرلمان الأوروبي الجدير بالذكر أن لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، قد عقدت اجتماعا يوم أمس، مع وفد البرلمان الاوروبي من لجنة حقوق الانسان برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق. وشارك فى الاجتماع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤن الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ والنائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

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