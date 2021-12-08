هيئة الدواء تضيف خدمة جديدة لتذليل العقبات أمام ممثلى الشركات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لـ هيئة الدواء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو عن جهود "الهيئة" فى مراجعة واعتماد وتحديث النشرات الطبية بصورة مستمرة، وفقا للمعايير والمستجدات والتوجيهات العالمية، لتحسين جودة أحد أهم خدمات الرعاية الصيدلية المقدمة للمواطنين، وصولا إلى تقديم المعلومة الصحيحة والموثوق منهاز





وقالت هيئة الدواء، إنها تعمل على تذليل كل العقبات أمام ممثلى صناع الدواء من شركات الأدوية، وتقديم جميع سبل الدعم الفنى، من خلال تفعيل خدمة جديدة تضاف إلى خدمات البلاغات والاستفسارات الالكترونية وهى خدمة "استفسارات نشرات الأدوية البشرية"، لاستقبال الاستفسارات الخاصة بنشرات الأدوية البشرية من حيث خطوات الاستقبال واعتماد النشرة وأى من الاستشارات الخاصة بنشرات الأدوية البشرية سواء إن كانت تخص مستحضر صيدلى مرجعى أو غير مرجعى.

وأضافت: "يتم استقبال الاستفسارات الواردة والرد عليها من خلال فريق متخصص من إدارة النشرات بالإدارة العامة للمراجع الصيدلية والنشرات بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية وذلك عبر الرابط التالى:

https://bit.ly/3y0owqi

يأتى ذلك فى ضوء رؤيةهيئة الدواء فى تحسين جودة خدمات الرعاية الصيدلية المقدمة للمريض المصرى ومقدمى الرعاية الصحية ومنها نشر الوعى الصحى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلية والاستخدام الآمن والأمثل لها، وانطلاقا من دور الإدارة العامة للمراجع الصيدلية والنشرات بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة فى مراجعة واعتماد النشرات الطبية للمستحضرات الصيدلية.