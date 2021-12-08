«الطقس فى أسبوع» انخفاض الحرارة مستمر.. وهذا موعد الاستقرار (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وأفاد الخبراء أن تحسن الأحوال الجوية يصاحبه ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة من يوم الجمعة وبداية الأسبوع المقبل، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على الأنحاء كافة، ويسود خلال هذه الفترة طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على الأنحاء كافة.

ويشهد غدًا الأربعاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وسيناء وشمال الصعيد، قد تصل للعاصفة على الأماكن المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

ويستمر اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمواج مرتفعة فى الإسكندرية

وفى الإسكندرية، شهدت حركة الرياح نشاطا ملحوظا فى سرعة الهواء، مع سقوط أمطار خفيفة لمدة زمنية قصيرة، فى أماكن متفرقة من المحافظة، ومن المتوقع أن يضرب الإسكندرية غدا طقس سيئ، حيث تصل سرعة الرياح إلى 38 كيلو متر فى الساعة، ودرجات الحرارة الكبرى 23 والصغرى 12، وتصل درجة الرطوبة إلى 42 %، كما يستمر سقوط الأمطار الخفيفة اليوم، حتى تصل إلى ذروتها غدا الأربعاء، وبناء عليه، وعلى توقعات هيئة الأرصاد، فقد قرر محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا فى الإسكندرية ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى.

تعطيل الدراسة فى الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ

أعلن اللواء محمد الشريف تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب، وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى التى كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الإثنين المقبل 13 ديسمبر 2021، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

وفى مطروح، قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا الأربعاء، وقرر محافظ مطروح، تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائى المقرر عقده غدًا الأربعاء، إلى يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر الجارى.

فيما، صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرر تعطيل الدراسة غدًا، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وأشار إلى أن التأجيل جاء نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.



نصائح الأرصاد

ضرروة القيادة بهدوء، خاصة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية أثناء انخفاض الرؤية الأفقية بسبب العواصف الترابية، وأثناء سقوط الأمطار فى بعض المناطق، مع ارتداء الملابس الشتوية كونها أمر مهم جدا.

ضرورة الابتعاد عن اللوحات المعدنية والأشجار والمبانى المتهالكة تجنبا لسقوطها، مع الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، وعدم ملامسة أسلاك كهرباء أو أعمدة إنارة أو أكشاك كهرباء تجنبا لأى صعق كهربائى، والابتعاد عن الصواعق الكهربائية، وعدم ملامسة أى شئ معدنى أثناء وجود الصواعق الكهربائية.

ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خاصة أثناء الليل والصباح الباكر، كونها أمر مهم جدا، وأن يكون معانا جاكيت منعا لنزلات البرد وخلافه، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة.

عدم تخفيف الملابس خصوصا أثناء التواجد خارج المنزل فى فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، والذى تكون درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير، وأيضا أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والجيوب الأنفية وكبار السن والأطفال بقدر الإمكان تجنب التعرض للأتربة المثارة.

اقرأ أيضا :

https://www.mobtada.com/details/1114722

https://www.mobtada.com/details/1114733

https://www.mobtada.com/details/1114721