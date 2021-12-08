الطفلة بسملة محمد لـ رامى رضوان: بحبك ونفسى أشوفك أنت ودنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجهت الطفلة بسملة محمد، إحدى بطلات "قادرون باختلاف"، الشكر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن تحقق حلم حياتها بركوب الطائرة، لافتة إلى أنها شاهدت معالم القاهرة وتحديدا برج القاهرة وناديى الأهلى والزمالك.





ووجهت بسملة، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، إلى مقدم البرنامج رامى رضوان حديثها قائلة: "أنا بحبك وبتفرج عليك أنت والفنانة دنيا سمير غانم، ونفسى أشوفكم"، وهو ما دفع رامى رضوان، بأن قطع وعدا على نفسه بتنظيم زيارة إلى بسملة، هو وزوجته، قائلا: "والله لنجيلك أنا وهى إن شاء الله". وكشفت بسملة أنها تشجع نادى الزمالك، وشعرت بسعادة كبيرة عندما شاهدت النادى من الأعلى خلال تواجدها فى الطائرة، قائلة: "بشكر سيادة الرئيس على تحقيق حلمى وربنا يخليه ليا ويجبنى كل سنة معاه".

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