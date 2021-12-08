مساء dmc يكشف تفاصيل تطوير مجمع التحرير فى وسط البلد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذى لـ صدوق مصر السيادى، مخطط الدولة لـ تطوير مجمع التحرير، لافتا إلى أنه سيكون نقطة فارقة فى التطوير العقارى بالبلاد، كونه أول مشروع وبداية الطريق لخلق إطار تعاقدى وتسويقى لأصوال مصر التراثية.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc الفضائية، إنه عندما يعاد استخدام مبانى منطقة وسط البلد سيصب ذلك فى النشاط السياحى والثقافى المستهدف، وسيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى. وأضاف أن جزءا من مجمع التحرير سيكون فندقيا ليتماشى مع المخطط الاستراتيجى للدولة المصرية الهادف إلى إعادة تأهيل منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية، لجعلها منطقة تراثية تجذب السائحين، لافتا إلى أن التحالف الأمريكى، الذى يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، والذى فاز بتطوير مجمع التحرير سيعمل على توفير خدمة فندقية بشكل جديد. وأشار المدير التنفيذى لـ صدوق مصر السيادى إلى أن مقر وزارة الداخلية موقع متميز فى وسط البلد، وهناك مفاوضات جارية لجعله مقرا لـ جامعة فرنسية تدخل مصر لأول مصر.

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