جدة - نرمين السيد - وأزالة أجهزة الجيزة تعديات وبروز 28 محلا تجاريا تعدى أصحابها على الطريق بإقامة مظلات خارجية غير شرعية ما يؤثر على حركة المارة والسيارات. يأتى هذا، تنفيذا لتعليمات أحمد راشد، محافظ الجيزة، لتحقيق الانضباط بمسار الطريق مع متابعة الطريق دوريا لعدم عودة التعديات على الطريق العام .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجهزة الجيزة تضرب بيد من حديد على التعديات فى البدرشين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.