محلية النواب تناقش طلبي النائبة مارثا محروس غدا بشأن تطوير حي الزيتون و الأميرية وإنشاء مجمع خدمات بريدي..اليوم

/664900/محلية-النواب-تناقش-طلبي-النائبة-مارثا-محروس-غدا-بشأن-تطوير-حي-الزيتون-و-الأميرية-وإنشاء-مجمع-خدمات-بريدياليوم

تناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة عدد من طلبات الاحاطة والمناقشات العامة،اليوم الأربعاء، حيث يتم مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من السيدة النائبة مرثا محروس، بشأن:

الأول: تطوير منطقتي عزبة المبيض - حي الزيتون الغربية، والخصائصة الكابلات - حي الأميرية محافظة القاهرة، واتخاذ اللازم لنقل السكان المهددة مساكنهم بالسقوط بالمنطقتين المذكورتين لحين الانتهاء اعمال التطوير. الثاني: تباطؤ محافظة القاهرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة الأرض الكائنة بين البلوك رقم ٤٧، والعقار رقم 38 ش الأزهار الأميرية لصالح الهيئة القومية للبريد لإنشاء مجمع خدمات بريدي، وذلك بالرغم من موافقة الهيئة على توفير دعم مالي لإنشاء المجمع البريدي في حالة التخم. دوت الخليج اجتماع لجنة العلاقات الخارجية مع وفد البرلمان الأوروبي الجدير بالذكر أن لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، قد عقدت اجتماعا يوم أمس، مع وفد البرلمان الاوروبي من لجنة حقوق الانسان برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق. وشارك فى الاجتماع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤن الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ والنائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.

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