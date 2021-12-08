الأرصاد تعلن لـ مساء dmc موعد استقرار الأحوال الجوية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن موعد استقرار الأحوال الجوية فى مصر بعد موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد حاليا.





وقالت، خلال اتصال هاتفى لـ برنامج "مساء dmc "، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc الفضائية، إن عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وموجة الرياح المحملة بالأتربة، مستمرة حتى نهاية اليوم الأربعاء، وسوف تشهد البلاد استقرار بدءًا من يوم غد الخميس.

ونصحت الدكتورة إيمان المواطنين الذين يستخدمون الطرق المفتوحة، والصحراوية، بتوخى أقصى درجات الحذر خلال القيادة، نظراً لتدنى الرؤية الأفقية نتيجة موجة الرياح المحملة بالأتربة.

ولفتت إلى أن مناطق جنوب الدلتا، وبعض مناطق القاهرة الكبرى، قد تشهد سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم، لكن الفرصة تقل وتصبح ضعيفة جداً، بالنسبة للقاهرة الكبرى تحديدا، بحيث لا تتجاوز الـ 20%.