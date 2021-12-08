حكم كثرة الحلف فى البيع والشراء.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ضمن مبادرة اعرف الصح: "إن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه مهما كان الحالف صادقًا، لما فيه من وضع اسم الله سبحانه وتعالى فى غير محله".
وأضافت: "ولذلك أمر الله تعالى بحفظ الأيْمان ونهى عن إكثار الحَلِفِ به؛ فقال عز وجل: "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ".. المائدة: 89، وقال سبحانه: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ".. البقرة: 224".
وتابعت: "وورد فى السنة النبوية المطهرة النهى عن الإكثار من الحلف وخصوصًا عند البيع والشراء، وأن ذلك يترتب عليه محق البركة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "الحلف مُنفقَةٌ للسلعة، مُمْحِقَةٌ للبركة".. "رواه البخارى".
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