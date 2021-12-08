طقس الأربعاء.. تحذيرات من الأرصاد وأمطار على عدة مناطق.. القاهرة 20

وتسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على جميع الأنحاء، حيث تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.
الطقس اليوم
وكشفت الأرصاد عن أن هناك فرصة لـ سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40 - 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وخفيفة بنسبة 20% تقريبا على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيشهد اضطراب فى الملاحة البحرية وسرعة الرياح من 60-70كم/س، وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر فتشهد اضطرابا فى الملاحة البحرية وسرعة الرياح "50 – 60 كم/س" وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 20 13
طنطا 20 13
شبين الكوم 20 14
دمنهور 20 13
بلطيم 18 14
مطروح 20 12
السلوم 20 10
سيوة 19 08
بورسعيد 19 15
دمياط 19 14
الزقازيق 20 14
المنصورة 20 14
الإسماعيلية 20 12
السويس 20 14
العريش 20 12
رفح 20 13
رأس سدر 20 13
نخل 19 08
نويبع 21 15
طابا 19 13
كاترين 16 06
الطور 21 15
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 16
مرسى علم 24 15
الفيوم 20 10
بنى سويف 20 10
المنيا 20 09
أسيوط 20 09
سوهاج 21 10
قنا 21 11
الأقصر 22 11
أسوان 23 12
إدفو 23 12
أبوسمبل 22 12
الوادى الجديد 22 10
حلايب 27 15
شلاتين 28 16
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