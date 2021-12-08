مصر للطيران تصدر تنويها عاجلا لـ المسافرين إلى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصر للطيران: "فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر على جميع المسافرين على رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى "نيويورك وواشنطن"، والذين تتراوح أعمارهم من سن عامين، فما فوق ضرورة تقديم شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية أو Antigen Test قبل موعد الرحلة بيوم واحد فقط، أو تقديم وثائق معتمدة تفيد التعافى من فيروس كورونا فى غضون 90 يوما من تاريخ السفر".
وأضافت: "لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرللطيران على 1717 من أى موبايل داخل مصر، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو أقرب وكيل سياحى".
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