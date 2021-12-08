القوى العاملة تعلن أخبارا سارة لـ شباب وأهالى شمال سيناء

وأكد سعفان، فى بيان له، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك ضمن 124 شابا مسجلين من راغبى العمل.
ولفت التقرير إلى أن المديرية قامت باستخراج 30 شهادة قياس مستوى المهارة، و28 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة .
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 3 منح مولود جديد لـ 3 عمال بمبلغ 6000 جنيه ، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه ، و منحتى وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 528 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالى 264 ألف جنيه.
وفى مجال التفتيش العمالى، تابعت مديرية شمال سيناء 82 منشأة، وقامت بـ 3 حملات تفتيش شامل، كما قامت بالتفتيش على 3 منشآت يعمل بها 240 عاملا.
وتابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 3 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.
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