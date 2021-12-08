لقاء الرئيس مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "الرئيس يلتقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى الجديد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد دعم مصر الكامل لأمين عام منظمة التعاون الإسلامى الجديد فى مهمته، أخذاً فى الاعتبار حجم التحديات التى تواجه العالم الإسلامى على مختلف المستويات، وأشار الرئيس السيسى إلى أن تلك التحديات تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى مع حسين إبـراهـيـم طـه أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أعرب عن التطلع لتعزيز عمل المنظمة من خلال استثمار ما تمتلكه مصر من مؤسسات إسلامية عريقة تتحلى بالمصداقية على المستويين الإقليمى والدولى، بمـا مـن شـأنـه الإسـهـام فـى تـقـديـم الـعـالـم الإسلامى للمجتمع الدولى وفق مبادئ صحيح الـديـن، ودحض الأفـكار والأنماط السلبية التى تنشرها التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس رحب بزيارة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامى إلى القاهرة.

ومـن جـانبه؛ أعـرب أميـن عـام منظمة التعاون الإسلامى عن تشرفه بلقاء الرئيس، حيث قام باطلاعه على برامج وسير العمل بمنظمة التعاون الإسلامى للفترة المستقبلية، موضحاً حرصه على لقاء الرئيس فى بداية فترة توليه رئاسة المنظمة للاستماع إلى رؤيته وتقديراته تجاه مجمل القضايا المطروحة فى العالم الإسلامى، وكذلك سبل دفع وتعزيز العمل الإسلامى المشترك بين الدول الأعضاء فى المنظمة، بما يسهم فى حماية المصالح المشتركة ودفع التنمية فى تلك الدول وتلبية طموحات شعوبها فى تحقيق الازدهار والتقدم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن حسين طه عبر عن تقديره البالغ للجهود التى تبذلها مصر من أجل تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية ودعم دور المنظمة، مؤكداً التطلع لاستمرار الدور التاريخى الفاعل لمصر فى ضوء أهميته ومحوريته وما تتمتع به من ثقل إقليمى ودولى وكون مصر أحد المؤسسين للمنظمة.

كما شهد اللقاء استعراض مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، حيث أشاد أمين عام المنظمة بجهود مصر الرامية إلى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تمر بها المنطقة فى ظل ما تشهده من اضطرابات وتحديات متزايدة، سواء فى الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية، وعلى رأسها الخطر المتزايد للإرهاب الذى يسعى إلى هدم الدول وتفكيك مؤسساتها.

وتحت عنوان "مساعدات طبية ودوائية لجنوب السودان"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن طائرة نقل عسكرية أقلعت من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة جنوب السودان.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتى فى إطار الدعم المصرى المتواصل للدول الصديقة والشقيقة فى مختلف المحن والأزمات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبهم أعرب مسؤولو دولة جنوب السودان عن تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعباً لمساندة أخوانهم من شعوب القارة، مؤكدين أن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى الوجدان مما تسهم فى تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

وعن اجتماع مجلس الوزراء أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استعرض، خلال الاجتماع، نتائج زيارة بيدرو سانشيز رئيس حكومة مملكة إسبانيا ووفد رجال الأعمال المرافق له إلى القاهرة، لافتا إلى أن هذه الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا وحرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع إسبانيا خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، أكد أن الرئيس السيسى "استن سنة حميدة"، بالحرص على حضور اختبارات كشف الهيئة بالكليات العسكرية وكلية الشرطة للقاء الطلبة المرشحين للالتحاق بتلك الكليات وإدارة مناقشات معهم لتقييم مدى إدراكهم لمقتضيات مهام دراستهم المقبلة ووعيهم بمختلف ملفات الشأن العام والأمن العام، مشيدا بما عكسته تلك المناقشات من حرص المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة والشرطة للمشاركة فى مسئولية حفظ أمن واستقرار الوطن.

ولفتت الصحيفة، إلى أن رئيس الوزراء أشاد بفعالية قادرون باختلاف التى حظيت كالعادة بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجه بالشكر إلى الوزراء القائمين على تنظيم هذه الفعالية وفى مقدمتهم وزير الشباب والرياضة والجهات التى أسهمت فى المظهر المشرف لهذا الحدث الذى يحرص الرئيس على حضوره كل عام، لافتا إلى أن التفاعل الإنسانى للرئيس عبدالفتاح السيسى مع أبنائنا القادرين باختلاف لاقى إشادة كبيرة وترك أفضل الأثر فى نفوس أبنائهم وأسرهم.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس "كورونا" وتوفير اللقاحات كما عرض الوزير دراسة مقارنة لنسب تلقى اللقاح بين المحافظات.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأشرف عطية محافظ أسوان افتتحا أول غرفة من نوعها لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى بجنوب مصر لحمايتهم من بتر القدم، داخل مستشفى أسوان الجامعى بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأوضحت الصحيفة أن افتتاح غرفة خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى جاء ضمن مبادرة "قدم صحيح" التى أطلقتها مؤخرا مؤسسة "صناع الخير للتنمية" برعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذا لبروتوكول تعاون مشترك بين صناع الخير والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.



وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "مصر ثانى أكبر اقتصاد عربى وأفريقى العام المقبل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نشر تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولى بأن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد عربى وأفريقى خلال عام ۲۰۲۲، وذلك فى شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.

وأضافت أن التقرير أوضح أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالى الإيرادات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، لتسجل ۱۸.6٪ عام ۲۰۲۲/۲۰۲۱، و۱۸٫۷٪ عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، ۱۸,۹٪ عام 2024/20۲۳، و۱, ۱۹٪ عام 2025/2024.

كما توقع الصندوق تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل 7٪، كما توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل ۳.6% عام 202۲/۲۰۲۱، و2,6٪ عام ۲۰۲۳/۲022، بينما توقع تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل ۸۹٫۸٪.

وتحت عنوان "ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 40٫9 مليار دولار"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن البنك المركزى المصرى أعلن عن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية فى نهاية شهر نوفمبر الماضى ليصل إلى 40٫9 مليار دولار مواصلا ارتفاعه المستمر على مدى أكثر من عام فى ظل تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع الاحتياطى يأتى من النقد الأجنبى فى خزائن البنك المركزى فى نهاية نوفمبر الماضى بمقدار 60 مليون دولار وذلك مقارنة بإجمالى 40٫۸49 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضى، مما يعزز من قوة الاقتصاد المصرى وصموده أمام الأزمات.

وعن حالة الطقس، أكدت صحيفة "الأهرام" أنه ستستمر اليوم حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع الأنحاء، والأمطار متفاوتة الشدة بين الخفيفة على جنوب الدلتا، والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا. كما يستمر اضطراب حركة الملاحة بالبحر المتوسط، ليصل ارتفاع الموج إلى خمسة أمتار.