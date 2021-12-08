سعفان يتابع جهود المديريات لحماية العمال وأسرهم من ويلات كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة القوى العاملة الجهود التى يبذلها وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع جميع المديريات لـ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، بعد استلام المطهرات ومعدات الرش ومهمات الوقاية الشخصية من الوزارة.





وقالت "الوزارة"، فى بيان لها، إن وزير القوى العاملة، شدد على أن كل ما يتم اتخاذه يتم فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة والمواطنين والعمال وأسرهم منعا لانتشار وباء "كورونا" ومتحوراته الجديدة .

وفى هذا الإطار، شكلت مديرية القوى العاملة بـ قنا فريق عمل برئاسة حسام طلبة مدير المديرية، وعبدالحميد غزالى عثمان، مدير مركز التدريب المهنى بقفط، لمتابعة تعقيم جميع الأماكن التى يتردد عليها الجمهور بمركز التدريب المهنى من طالبى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة بالمركز والمتقدمين للدورات التدريبية المجانية، وكذا تم تعقيم المبانى الإدارية والورش الملحقة بالمركز.

ووجه مدير المديرية العاملين بضرورة التأكد من حصول المواطنين على اللقاح المضاد للفيروس، وعدم دخولهم مقار المديرية أو مراكز التدريب إلا بعد مراجعة الشهادة التى تثبت تلقى اللقاح والمعتمدة من وزارة الصحة طبقاً لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن .