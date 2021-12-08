محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن قرارات الحكومة بتمليك المحلات الخاصة بالملاحق بسوق العبور..اليوم

/664896/محلية-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-قرارات-الحكومة-بتمليك-المحلات-الخاصة-بالملاحق-بسوق-العبوراليوم

تناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة عدد من طلبات الاحاطة والمناقشات العامة، اليوم الأربعاء، حيث يتم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر عبد العال، أبانوب عزت عزیز، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتمليك المحلات الخاصة بالملاحق بسوق العبور والبالغ عددها ۸۸ ملحق، وقيام المحافظة بتحصيل حق التمليك من التجار دون إبرام العقود.

دوت الخليج

اجتماع لجنة العلاقات الخارجية مع وفد البرلمان الأوروبي

الجدير بالذكر أن لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، قد عقدت اجتماعا يوم أمس، مع وفد البرلمان الاوروبي من لجنة حقوق الانسان برئاسة وزير النقل الفرنسي السابق.

وشارك فى الاجتماع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والنائب عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشؤن الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ والنائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.