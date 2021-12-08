بعد تعطيل الدراسة فى 4 محافظات.. التنمية المحلية تطلب مساعدة المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد تلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها بعض المحافظات.

تعطيل الدراسة فى 4 محافظات

شمل التقرير قرار 4 محافظين "الإسكندرية – كفر الشيخ – البحيرة – مرسى مطروح"، بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها محافظاتهم.

وأوضح التقرير أن المحافظات الأربع تتعرض لطقس غير مستقر، ورياح شديدة محملة بالأتربة، ما أدى لنشر الأجهزة التنفيذية معدات شفط المياه بها طبقًا لخطة الانتشار لمواجهة موجات الطقس السيئ المتوقعة.

متابعة تطورات حالة الطقس فى المحافظات

شدد شعراوى على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وطالب باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها، للتعامل الفورى مع أى مستجدات فى حالة سقوط أمطار.

كما شدد وزير التنمية المحلية على استمرار التنسيق المستمر بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خصوصًا شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وإدارات المرور والحماية المدنية.

مساعدة سيارات شفط مياه الأمطار

طالب شعراوى المواطنين بتوخى الحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبًا للتعرض للحوادث المرورية.