التعليم تعلن إجازة جديدة للطلاب وسط امتحانات الترم الأول

جدة - نرمين السيد - كما حددت الوزارة، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى نصف العام، من يوم 15 يناير وتستمر حتى يوم 20 يناير من نفس الشهر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد امتحان نصف العام 2022 لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل الدراسية بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

ويبدأ طلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الشهادة الإعدادية يوم السبت 15 يناير 2022، حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022.

كما حددت الوزارة موعد إجازة نصف العام الدراسى 2021-2022، على أن تكون إجازة نصف العام للعام الدراسى 2022، بداية من يوم السبت 5 فبراير 2022 وتنتهى يوم الخميس 17 فبراير 2022.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021-2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأعلنت الوزارة، أن يوم 19 يناير المقبل راحة من امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

وأشارت الوزارة، إلى استثناء هذا اليوم من جدول الامتحانات ومنح الطلاب إجازة بسبب عيد الغطاس للإخوة المسيحيين.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى:

يبدأ السبت 9 أكتوبر 2021، وتنتهى الخميس 16 يونيو 2022، بواقع 34 أسبوعًا، لتكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا، و93 يومًا للفصل الدراسى الأول و97 يومًا للفصل الدراسى الثانى.

- تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 فبراير 2022، حتى الخميس 9 يونيو 2022.

- امتحانات نهاية العام للنقل والشهادة الإعدادية السبت 7 مايو 2022.

- امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة السبت 11 يونيو 2022.

- الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية السبت 21 مايو 2022، أما الامتحانات العملية السبت 11 يونيو 2022.

- الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.