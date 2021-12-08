استمرار غلق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات. وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى.

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