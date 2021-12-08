/664881/محافظ-البحيرة-يصرف-مكافاة-1000-جنية-لأحد-عمال-النظافة-لتفانيه-في-العمل

قرر اللواء هشام امنة محافظ البحيرة ، صرف مكافأة مالية 1000 جنية للسيد جمال ر س أحد عمال النظافة العاملين بشوارع وميادين مدينة دمنهور تشجيعا وتحفيزاً له وتقديراً لجهوده في أعمال النظافة والعمل بكل جد واجتهاد لنظافة الشوارع وظهورها بالشكل والمظهر اللائق ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اللواء المحافظ منذ قليل سيرا على الاقدام مع الساعات الاولى من صباح اليوم للوقوف على اعمال النظافة والتزام المحال بمواعيد الغلق المقررة ومتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمدينة دمنهور والتى رافقه خلالها م حازم الاشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد وأ كامل غطاس والتى تابع خلالها إنتظام الحركة المرورية ومستوى النظافة وإلتزام المحال بمواعيد الغلق المقررة وأعمال التطوير ورفع كفاءة شارعي عبد السلام الشاذلي والجمهورية وإنتظام سير العمل خلال الفترة المسائية.

محافظ البحيرة يصرف مكافاة 1000 جنية لأحد عمال النظافة لتفانيه في العمل

كما وجه الوحدة المحلية ومديرية الصحة بعمل اماكن انتظار داخل مستشفى الصدر لخدمة اسر وذوى المرضى بالمسشفى.

وخلال الجولة تلاحظ للواء المحافظ قيام السيد جمال أحد عمال النظافة بمدينة دمنهور يعمل بكل جد واجتهاد مع الساعات الاولى من صباح اليوم ورغم برودة الجو حيث اشاد اللواء المحافظ بالعامل وجميع العاملين بنطاق المحافظة مؤكدا انه يمثل قطاع كبير من شرفاء هذا الوطن الذين يعملون ليلا ونهارا من اجل خدمة المواطنين ودورهم هام ورئيسى لا يقل فى اهميته عن اى عمل اخر او اى مهنة فنعمل جميعا فى منظومة واحدة من اجل الوطن والمواطنين.

محافظ البحيرة يصرف مكافاة 1000 جنية لأحد عمال النظافة لتفانيه في العمل

كما قدم اللواء المحافظ الشكر لكل العمال وكل يد شريفة تعمل وتبنى بكل وحب وتفانى.

يذكر ان جولة المحافظ تاتى بالتزامن مع قيام جميع الوحدات المحلية بجولات مماثلة بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها ومراجعة مستوى النظافة والوقوف على الالتزام بمواعيد الغلق تنفيذا لتوجيهات اللواء المحافظ بتكثيف الحملات ومراجعة اعمال النظافة ورفع أي إشغالات على الفور مع تكثيف العمل والإنتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني لها.