قبل تطبيقه في منتصف ديسمبر.. نواب البرلمان يتحدثون لـ دوت الخليج عن قرار فصل الموظف المتعاطي للمخدرات: خطوة فعالة نحو الإصلاح الإداري.. والجمهورية الجديدة تحتاج موظف كفء

/664897/قبل-تطبيقه-في-منتصف-ديسمبر-نواب-البرلمان-يتحدثون-لـ-تحيا-مصر-عن-قرار-فصل-الموظف-المتعاطي-للمخدرات-خطوة-فعالة-نحو-الإصلاح-الإداري-والجمهورية-الجديدة-تحتاج-موظف-كفء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

دوت الخليج

قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، ويأتي القانون نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فظهرت الحاجة إلي سن تشريع جديد يقضي علي هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر علي سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.

ألفت المنزلاوي: الجمهورية الجديدة تحتاج لمواطن واعي

قالت النائبة ألفت المنزلاوي، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل يعتبر خطوة فعالة نحو الإصلاح الإداري، ويواجه مشكلة في غاية الخطورة وهي إدمان وتعاطي المخدرات، لافتة أن فصل الموظف عن العمل حال ثبوت إيجابية العينة ينقذ المجتمع من آفة تدمر القوي البشرية.

وأضافت المنزلاي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، قرار فصل الموظف المتعاطي صائب، وأن الدولة تبني بسواعد أبنائها، مؤكدة أن مصر لا تحتاج لموظف متعاطي للمخدرات وأن الجمهورية الجديدة تحتاج لمواطن واعي، مضيفة: من حق المواطنين أن يتلقون الخدمة من موظف متعافي. وأكدت أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي أن أضرار المخدرات لا تمس المتعاطي فقط، وإنما تمتد آثارها لتلحق أضرارا اجتماعية واقتصادية علي المجتمع بأكمله، لافتة أن فصل الموظف المتعاطي يهدف في المقام الأول إلي الحد من ظاهرة التعاطي.

وأشارت المنزلاوي، إلي أن القانون يحمي المؤسسات من المشكلات الناتجة عن التعاطي، مثل تغييب العقل، والوقوف دون قدرة الموظف على التركيز في العمل بالشكل المطلوب، الأمر الذي يساعد على تحقق أهداف المؤسسة ودفع عجلة الإنتاج.

فريدة النقاش: فصل الموظف المتعاطي يشجع علي الابتعاد عن تعاطي المواد المخدرة

أشادت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بداية من منتصف الشهر الجاري، مؤكدة أن القانون يدعم كفاءة العاملين ويحمي المؤسسات من مخاطر تعاطي وإدمان المخدرات.

وأكدت النقاش، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن قانون فصل الموظف المتعاطي يشجع علي الابتعاد عن تعاطي المواد المخدرة، وتفادي مخاطرها التي قد تقضي على حياة من يتعاطاها، لافتة أن هذه الخطوة تضمن حقوق الوظائف والتي من أهمها التأكد من تمتع الموظف بالقدرة الكافية علي الاستيعاب حتي يؤدي واجبه.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل. فضلا عن حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

وتابعت النقاش: متعاطي المخدرات يرتكب جريمة في حق ذاته، وجاء قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات بهدف الحفاظ على حياة المواطن وحماية الأمن العام، لافتة أن الدوة أطلقت العديد من المبادرات لمواجهة الإدمان لتوعية المواطنين بأضرار المخدرات.