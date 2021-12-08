/664948/تعرف-على-أهم-مباريات-اليوم-الأربعاء-تفاصيل
ينتظر عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء، مواجهات نارية من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء:
يوفنتوس الإيطالي يستقبل مالمو السويد، وتنطلق المباراة في تمام الثامنة غلا ربع مساء، وتقام على ملعب أليانز ستاديوم، وتبث عبر بين سبورت 2 وبتعليق خليل البلوشي.
زينيت سانت بطرسبرغ الروسي يستضيف تشيلسي الإنجليزي، وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء، وتقام على ملعب غازيروم أرينا، وتبث عبر بين سبورت 1 وبتعليق علي محمد علي.
بنفيكا البرتغالي يستضيف دينامو كييف الأوكراني، وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء، وعلى ملعب النور، وتبث عبر بين سبورت 1 وبتعليق عصام الشوالي.
بايرن ميونخ الألماني يلعب أمام برشلونة الإسباني، وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء، وعلى ملعب أليانز أرينا، وتبث عبر بين سبورت 2 أحمد عبده.
مانشستر يونايتد الإنجليزي يواجه يانج بويز، وتقام في تمام العاشرة مساء، وتبث عبر بين سبورت 2 وبتعليق حسن العيدروس، وعلى ملعب أولد ترافورد.
أتلانتا الإيطالي يستضيف فياريا الإسباني، وتبث عبر بين سبورت 3 وبتعليق نوفل الباشي، وتقام في تمام العشرة مساء على ملعب جيويس.
ريد بول سالزبورغ النمساوي يواجه أشبيلية الإسباني، وتقام في تمام العاشرة مساء، وتبث عبر بين سبورت 1 وبتعليق خالد الحدي.
فولفسبورج الألماني يواجه ليل الفرنسي، وتبث عبر بين سبورت 2 وبتعليق أحمد البلوشي، وتقام في تمام العاشرة مساء، وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا.
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